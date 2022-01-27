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Свыше ста угнанных машин вернули владельцам в столице

27 Января 2022 12:51
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Свыше ста угнанных машин вернули владельцам в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане 110 угнанных машин столичные полицейские вернули законным владельцам. Об этом рассказал начальник отдела управления криминогенной полиции столичного департамента полиции Диас Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы знаете, кражи в общей уголовной преступности составляют треть всех совершенных преступлений. Если на отчетный год у нас было совершено около 15 тысяч преступлений, из них 5 тысяч связаны с хищением чужого имущества. В текущем году из 900 преступлений, зарегистрированных за 26 дней января, 320 преступлений по кражам. Кражи подразделяются на подвиды. Основной вид краж – кража из квартир, сотовых телефонов, из салонов автомашин», - пояснил Диас Кадыров на брифинге.

В зимнее время наиболее часто совершаемый вид краж – кража из салонов автомашин, аккумуляторных батарей, кража колес.

«Наши граждане часто оставляют машины в зимний период возле подъездов домов, во дворе домов в бесхозном состоянии. Вор, обнаружив то, что автотранспорт завален снегом, не выезжал, совершает преступление», - рассказал Диас Кадыров.

По информации спикера, за прошлый год было угнано 113 автомашин различных моделей, состоящие на различных учетах: российских, армянских. Из 113 угонов полицейским удалось раскрыть 110. Все автомашины были возвращены законным владельцам.

«При проведении оперативно-розыскных и локальных мероприятий на территории столицы обнаружили около 12 машин, угнанных в России. Самый ранний угон датировался 2015 годом», - добавил Д. Кадыров.

Начальник отдела управления криминогенной полиции пояснил, что процент раскрываемости - от 60 до 70.

«6-7 краж из 10 раскрыты оперативными сотрудниками с помощью комплексных сил полиции наружных нарядов, которые первыми приезжают на место совершения преступления. С целью недопущения краж всех видов реализуется 9 этап ведомственной программы по защите имущества», - отметил Диас Кадыров.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Криминал  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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