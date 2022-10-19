Свыше ста иностранцев привлекли к ответственности в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За восемь дней проведения ОПМ «Нелегал» к административной ответственности привлечены 114 иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев, в результате проведенного оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2022» транспортными полицейскими к административной ответственности привлечены 138 граждан, в том числе за нарушение правил пребывания – 114 иностранцев, из них граждан СНГ – 105, дальнего зарубежья – 9. 19 иностранцев по решению суда выдворены за пределы страны.

Также установлены и задержаны 3 иностранца, находящиеся в межгосударственном розыске.

«Сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Павлодар была выявлена 27-летняя гражданка Республики Кыргызстан, которая работала на одном из пунктов общественного питания железнодорожного вокзала без получения разрешения на работу на территории Республики Казахстан. В отношении нее составлен административный материал по ст. 517 ч. 5 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» и наложено административное взыскание в виде ареста на 1 сутки. Также 50-летняя предпринимательница, которая предоставила работу иностранной гражданке без получения разрешения на трудоустройство, привлечена к административной ответственности по ст. 519 ч. 1 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан» и оштрафована на 30 МРП (91 890 тг)», – проинформировал Онал Бекиев.