Свыше ста детей заболели коронавирусом в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – С начала этого года среди детей зарегистрировано 2 326 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в области всего выявлено 36 231 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в регионе у 31 человека ПЦР-тестирование показало положительный результат. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 11,6%.

«С 1 января зарегистрировано 2 326 случаев заболевания коронавирусом среди детей. На сегодняшний день выздоровело 2 226 детей, продолжают болеть 100 детей. На амбулаторном уровне под наблюдением находятся 1 208 пациентов. В области функционируют 19 инфекционных стационаров, загруженность инфекционных коек составляет 41,9%. Из них в городе функционируют семь стационаров на 615 коек, загруженность инфекционных коек - 58,2%, а реанимационных коек - 41,6%. В тяжёлом состоянии находятся 36 человек. От опасной инфекции скончались 714 западноказахстанцев», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

В регионе продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На сегодня первым компонентом привились 212 325 человек. («Спутник V» - 163 238, QazVac - 5 944, Hayat - Vax - 24 788, Corona-Vac- 7 710, Vero Cell- 10 645). Второй компонент вакцины получили 180 678 человек.