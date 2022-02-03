Свыше ста детей лечат от коронавируса в инфекционных стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В инфекционных стационарах Алматы от коронавируса лечатся 106 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления общественного здоровья города Алматы, за 3 февраля в мегаполисе зарегистрировано 1549 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1483 случая - с симптомами и 66 - без симптомов.

«Всего выписано 176 человек, поступило - 107. Итого в инфекционных стационарах 3 310 коек, физически находится 1 443 человека, из них 106 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 96 человек. На ИВЛ - 18, на неинвазивной ИВЛ - 31, High flow занято 23 аппарата», - уточнили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 10 832 пациента, с симптомами -10 187 с легкой и средней степенью, без симптомов - 645.

Кроме того, за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1419 человек, вторым компонентом 990 человек.

«Всего за весь период с 1 февраля 2021 года по 2 февраля 2022 года вакцинировано​ первым компонентом 1 114 025 человек, вторым компонентом - 1 055 262 человека.

Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 124 158 человек. На сегодняшний день провакцинированы вакциной Pfizer (Comirnaty) 44 118 человек, в том числе беременные - 2 291 человек, кормящие - 9681 человек, дети и подростки - 32 216 человек. Ревакцинацию получили 172 412 граждан», - проинформировали в управлении.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях. Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.