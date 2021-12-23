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Свыше ста человек попали под поезд в Казахстане с начала года

23 Декабря 2021 19:35
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Свыше ста человек попали под поезд в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 11 месяцев 2021 года по стране под колеса поездов попало 108 граждан, больше половины со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

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С начала текущего года транспортными полицейскими зарегистрировано 2 482 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения на путях людей - 504, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 1 884.

«На перегоне «Койбагор-Кушмурун» Костанайской области пассажирским поездом сообщением «Алматы-Костанай» был совершен наезд на 2-х лошадей. В связи с чем в отношении хозяина скота был составлен административный протокол по ст.559 ч.1 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог) и наложен штраф в размере 5 МРП (14 585 тг). Стоянка поезда составила 45 минут», - рассказал начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, за истекший период текущего года к административной ответственности привлечено 25 112 граждан за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах. Департамента полиции на транспорте МВД РК

«За 11 месяцев т.г. по стране под колеса поездов попало 108 граждан, больше половины со смертельным исходом», - отметил он.

«Железная дорога считается зоной повышенной опасности, и каждый гражданин должен обязательно знать элементарные правила поведения в зоне железной дороги. От этого зависит наша жизнь и здоровье, а также родных и близких. Ведь нет ничего важнее человеческой жизни – это самое ценное», - резюмировал генерал-майор полиции.






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#Происшествия   #Транспорт   #МВД РК   #Итоги 2021 года  
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