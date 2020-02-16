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Свыше ста человек эвакуировали из-за пожара в шахте в Карагандинской области
16 Февраля 2020 00:14
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ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области, в угольной шахте, произошел пожар, эвакуированы 116 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.
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«15 февраля около 21:30 в угольной шахте, расположенной близ Шахтинска, произошел пожар. Возгорание произошло предварительно на глубине 100 м. В шахте находилось 116 человек, которых эвакуировали на поверхность. В ликвидации пожара задействовано 60 работников и 6 единиц пожарной техники ТОО «РЦШ «ПВАСС» МИИР РК. Шахта принадлежит АО «АрселорМитталТемиртау», - сообщили в КЧС МВД РК.
Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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