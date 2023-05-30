Свыше сотни тысяч детей охватят летним отдыхом в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Система оздоровления и занятости школьников Костанайской области будет включать работу загородных и пришкольных лагерей, кружков и клубов по интересам, проведение спортивно-туристических мероприятий. О том, какие мероприятия запланированы на период долгожданных каникул школьников, сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций исполняющая обязанности заместителя руководителя областного управления образования Данагуль Сюндикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Летним отдыхом, оздоровлением и летней занятостью планируется охватить более 106 тысяч, или 99,8% детей. На эти цели из областного бюджета предусмотрено 556,6 млн тенге, что в два раза больше чем в прошлом году. В 10 загородных детских лагерях отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 8000 детей с соблюдением всех мер безопасности. В настоящее время в них ведутся подготовительные работы к приему детей»,- сообщила Сюндикова.

В загородных лагерях продолжительность смен будет составлять от 10 до 15 дней, а стоимость путёвки варьируется от 15 до 60 тысяч тенге.

В ведомстве отмечают, что в приоритете – отдых детей из социально-уязвимых категорий семей.

«Из 8 государственных лагерей в 3-х лагерях отдохнут и получат оздоровление 413 воспитанников интернатных организаций для детей-сирот. На эти цели из областного бюджета направлено 188,5 млн тенге. На отдых свыше 8 тысяч детей из социально-уязвимых категорий населения направлено 142,5 млн тенге средств фонда всеобуча»,- пояснила Сюндикова.

В этом году также после трехлетней реконструкции стоимостью в 377,4 млн тенге начнет свою работу спортивно-оздоровительный лагерь «Алый Парус» в Лисаковске. В прошлом году также успешно апробировано оздоровление особенных детей по госсоцзаказу с сопровождающими в реабилитационном центре «Хатико» ОФ «Перекресток». Если в прошлом году в «Хатико» отдохнули 100 ребят, то в этом в 2,5 раза больше- 259.

«За три месяца каникул будут работать более 1000 профильных пришкольных лагерей с питанием и без питания с общим охватом свыше 83 тыс. детей, или 78,5%. В летний сезон будут действовать языковые, дебатные площадки, школы актива лидеров, летние школы олимпийского резерва, более 800 творческих кружков и студий. Продолжат работать и любимые школьниками 37 дворовых клубов. Планируется работа почти 500 трудовых отрядов и бригад по озеленению, в которых будут задействованы почти 100 тысяч школьников»,- отпевает и.о. заместителя руководителя управления образования.

Вместе с тем, в целях развития детско-юношеского туризма в летний период в области 12 тысяч детей пройдут туристко-краеведческими маршрутами, побывают в экспедициях.