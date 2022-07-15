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Свыше сотни ОСИ зарегистрировано в Костанае
15 Июля 2022 05:31

Свыше сотни ОСИ зарегистрировано в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае продолжается работа по регистрации объединений собственников имущества. Сейчас в областном центре уже зарегистрировано свыше сотни ОСИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях проведения реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве костанайские местные власти проводят активную разъяснительную работу среди населения города.

«Данные работы проводятся путем организации собраний во дворах многоквартирных жилых домов, а также в актовых залах средних школ, чтобы охватить как можно больше граждан в каждом микрорайоне Костаная. Итоги собраний, проведенных среди собственников жилищ в средних школах, свидетельствуют о наличии у жителей города желания создания ОСИ», - сообщили в отделе жилищных отношений акимата Костаная.

Как выяснилось, в числе наиболее часто озвучиваемых жителями города проблемных вопросов – поднятие тарифов за оказываемые жилищно-эксплуатационные услуги, которые инициируют некоторые КСК в одностороннем порядке.

В уполномоченном органе напомнили, что необходимо проведение собраний в каждом доме, с обязательным ведением соответствующего протокола.

«В целом, анализ деятельности ПКСК свидетельствует о том, что в отдельных случаях со стороны граждан имеется критика и недовольство, связанные с качеством предоставляемых услуг. Также, со стороны собственников квартир вызывают вопросы прозрачности расходования финансовых средств, отсутствие отчета перед жильцами, бездействие председателей ПКСК», - добавили в ведомстве.

На сегодняшний день в ситуационном центр «IKomek» в Костанае размещен Центр создания и поддержки ОСИ и ПТ, где ведется прием граждан по вопросам создания ОСИ, ПТ.

Здесь в центре сотрудники отдела жилищных отношений оказывают начальную помощь в подготовке пакета документов.

На сегодняшний день, по информации ведомства, в Костанае зарегистрированы 123 объединения собственников имущества, а также созданы 23 простых товариществ.


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Автор:
Корреспондент
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