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Свыше сотни нарушений трудового законодательства выявили в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
29 Июня 2023, 20:17
Свыше сотни нарушений трудового законодательства выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года зафиксировано свыше 800 обращений по фактам нарушения трудовых прав работников, в ходе проверок которых выявлено 174 нарушения. О проводимой работе сообщили в управлении по инспекции труда Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 5 месяцев в управление поступило 842 обращения по фактам нарушений трудовых прав работников, по итогам рассмотрения которых проведено 170 проверок. По результатам выявлено 174 нарушения трудового законодательства, в том числе: по трудовым отношениям – 166, по безопасности и охране труда – 8, - сообщил исполняющий обязанности руководителя ведомства Ерлан Темирхан. — Большая часть нарушений, выявленных в ходе проверок, на сегодняшний день устранена. По выявленным нарушениям трудового законодательства работодателям выдано 52 предупреждения и наложено 126 штрафов на сумму 14,2 млн тенге».

Также на особом контроле управления стоит вопрос задолженности по заработной плате перед работниками.

«В текущем году по линии уполномоченного органа взыскано заработной платы на сумму 4 млн тенге, а в целом в рамках совместной работы всех заинтересованных органов удалось погасить задолженность на сумму 121 млн тенге. Информация о возможных трудовых конфликтах систематически вносится в карту трудовых рисков и предоставляется в Ситуационный центр Министерства труда и социальной защиты населения», - пояснил Ерлан Темирхан.

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Фото: РСК Костанайской области

В области сейчас действует комиссия по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений под председательством акима области.

Кроме этого, во всех регионах области на постоянной основе ведется работа региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений с рассмотрением проблемных вопросов в трудовой сфере.

Трудовых конфликтов, забастовок и акций протеста, по информации ведомства, в области не зафиксировано.


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