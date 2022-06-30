30 Июня 2022 05:12

Свыше сотни миграционных нарушений выявлено костанайскими полицейскими

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За два дня оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2022» полицейскими выдворено 18 иностранцев и выявлено более 100 нарушений миграционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудниками миграционной службы выявлены факты осуществления незаконной трудовой деятельности со стороны 32 граждан Республики Узбекистан.

«В Денисовском районе Костанайской области выявлено 13 граждан Узбекистана, которые без разрешительных документов осуществляли трудовую деятельность по ремонту автодороги. В других случаях граждане Узбекистана в количестве 10 и 9 человек осуществляли незаконную трудовую деятельность по ремонту водопровода в городе Рудном и на строительном объекте в Лисаковске. Во всех случаях материалы в отношении нарушителей направлены в суд для принятия решения. Работодатели, принявшие иностранных граждан на работу, также понесли наказание», - сообщили в полиции.

Выявлять нелегалов стражи порядка продолжат до 4 июля.