Свыше сорока наркограффити уничтожили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские и волонтеры Абайской области уничтожили свыше сорока наркограффити, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с работниками общественного объединения «СоцKZ», молодежно-ресурсным центром, волонтерами провели рейд по уничтожению граффити-реклам.

За несколько часов закрашено более 40 надписей на стенах жилых домов и зданий, заборах в районе поселка Юность .

«Бесконтактная схема сбыта психотропных веществ привела к развитию их рекламы и пропаганды путем нанесения граффити с наркорекламой на стенах жилых домов и в общественных местах. Департамент полиции Абайской области предупреждает, что согласно ст.299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан за «Пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств и психотропных веществ» предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет. В том случае, если преступление будет совершено группой лиц, по предварительному сговору, наказание устанавливается в виде лишения свободы от 3 до 6 лет», - сказал заместитель начальника ДП Нариман Кульдиков.

Стражи правопорядка просят при обнаружении граффити с наркорекламой или лиц, занимающихся ее нанесением сообщать на оперативный канал.





















Фото: semeynews.kz