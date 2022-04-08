Свыше шестисот стихийных свалок ликвидированы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По итогам прошлого года акиматами городов и районов Костанайской области ликвидированы 605 стихийных свалок. Какая работа будет проведена в этом году и как в регионе намерены повышать долю утилизации и переработки ТБО, рассказал на брифинге заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Димаш Кожабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области планируется расширять сети раздельного сбора, пунктов приема вторсырья, сортировки отходов и внедрение переработки ТБО.

«В 40 населенных пунктах области реализуется система раздельного сбора твердых бытовых отходов 11 предприятиями. Для этого установлено 1926 контейнеров для сбора пластика, бумаги, стекла. Имеется также семь пунктов приема вторсырья, - сообщил Д. Кожабеков. — Акиматами городов и районов внедрена система раздельного сбора опасных отходов. По области установлено 145 контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. Обслуживание спецконтейнеров и утилизация ламп осуществляется за счет бюджетных средств».

В области также функционирует система раздельного сбора электронного и электрического оборудования. Только в Костанае установлено 10 таких спецконтейнеров.

«Сортировка отходов осуществляется в 25 населенных пунктах. Процесс сортировки осуществляется на полигонах ТБО и мусороперегрузочных площадках. В области действуют пять мусоросортировочных линий, а также практикуется ручная сортировка отходов. Работа по внедрению мусоросортировочных линий продолжается», - добавил заместитель руководителя управления.

Стоит отметить, что в конце этого года в Житикаре на полигоне ТБО планируется запустить новую мусоросортировочную линию мощностью 40 тонн в сутки. Также в регионе работают 10 частных предприятий, которые перерабатывают вторсырье и выпускают более 10 видов готовой продукции, такие как кабельные труды, бумажные ящики, лотки для яиц, люки смотровых колодцев и многое другое.

«Кроме этого, в Костанае местным предприятием до конца текущего года будут введены в эксплуатацию цех по переработке автомобильных шин и цех по переработке машинного масла», - отметил Д. Кожабеков.

Акиматами районов и городов ведется также работа по ликвидации стихийных свалок, выявленных посредством геопортала АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». В прошлом году из выявленных 653 стихийных свалок местные власти успели ликвидировать 605 свалок. Остальное – в этом году с наступлением благоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось о том, что более сотник костанайских полигонов не соответствуют сантребованиям.