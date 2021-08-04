Свыше шести тысяч нарушений ПДД выявили костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Результаты проведения 22 дней ОПМ «Безопасная дорога» озвучил на брифинге заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Подполковник полиции отметил, что ежедневно в профмероприятии задействуются свыше 500 сотрудников ОВД. Так, за 22 дня стражами порядка выявлено 6315 нарушений ПДД, из них за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 130 водителей.

«Так, 4 августа в 01:30 часов участковым инспектором полиции в одном из поселков Карабалыкского района остановлена автомашина «ВАЗ 2106» под управлением 37-летнего водителя, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения средней степени, будучи лишенным права управления транспортом до 25.05.2028 года. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа (до 5000 МРП) до лишения свободы сроком до 5 лет»,- сообщил В. Цой.

Также сотрудниками полиции большое внимание уделяется выявлению грубых нарушений ПДД. За указанный период сотрудниками полиции было выявлено 630 нарушений скоростного режима, за не пристегнутый ремень безопасности привлечено к ответственности 1026 водителей, из них 315 за перевозку детей без детского удерживающего устройства, 323 водителя привлечены к ответственности за пользование сотовым телефоном при управлении авто.

«Так, 3 августа в 02:00 часов в Костанае была остановлена автомашина «Газель» под управлением 21-летнего водителя, который управлял ее без соответствующей категории (штраф 20 МРП),- привел в пример В. Цой. —17 июля в посёлке Денисовка сотрудниками полиции была остановлена автомашина «Ауди» с подложными номерными знаками под управлением 32-летнего водителя (штраф 20 МРП или лишение 1 год)».

Особое внимание полицией во время проведения профилактического мероприятия уделяется соблюдению ПДД пешеходами. Так с начала ОПМ к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено 766 пешеходов.

«Однако, несмотря на проводимую работу, на территории Костанайской области продолжают в ДТП гибнуть и получать ранения люди. 2 августа около 22:00 часов 59-летняя водитель, управляя автомашиной «Ниссан» на 95 км автодороги Костанай - Аулиеколь в с.Аман-Карагай совершила наезд на перебегающего через дорогу в неустановленном месте несовершеннолетнего пешехода, 2005 года рождения, который с различными телесными повреждениями госпитализирован в центральную районную больницу»,- сообщил он.

Виталий Цой напомнил, что на территории Костанайской области профилактическое сероватое продлится до 12 августа.