+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше шести тысяч нарушений ПДД выявили костанайские полицейские

4 Августа 2021 21:09
Поделиться:
Свыше шести тысяч нарушений ПДД выявили костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Результаты проведения 22 дней ОПМ «Безопасная дорога» озвучил на брифинге заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
24 иностранца нарушили миграционное законодательство в Сарыагаше
Труп женщины обнаружили в очистных сооружениях в Петропавловске Мясо на четыре млн тенге отдала мошеннице жительница ВКО Очередной той в карантин остановили полицейские Шымкента

Подполковник полиции отметил, что ежедневно в профмероприятии задействуются свыше 500 сотрудников ОВД. Так, за 22 дня стражами порядка выявлено 6315 нарушений ПДД, из них за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 130 водителей.

«Так, 4 августа в 01:30 часов участковым инспектором полиции в одном из поселков Карабалыкского района остановлена автомашина «ВАЗ 2106» под управлением 37-летнего водителя, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения средней степени, будучи лишенным права управления транспортом до 25.05.2028 года. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа (до 5000 МРП) до лишения свободы сроком до 5 лет»,- сообщил В. Цой.

Также сотрудниками полиции большое внимание уделяется выявлению грубых нарушений ПДД. За указанный период сотрудниками полиции было выявлено 630 нарушений скоростного режима, за не пристегнутый ремень безопасности привлечено к ответственности 1026 водителей, из них 315 за перевозку детей без детского удерживающего устройства, 323 водителя привлечены к ответственности за пользование сотовым телефоном при управлении авто.

«Так, 3 августа в 02:00 часов в Костанае была остановлена автомашина «Газель» под управлением 21-летнего водителя, который управлял ее без соответствующей категории (штраф 20 МРП),- привел в пример В. Цой. —17 июля в посёлке Денисовка сотрудниками полиции была остановлена автомашина «Ауди» с подложными номерными знаками под управлением 32-летнего водителя (штраф 20 МРП или лишение 1 год)».

Особое внимание полицией во время проведения профилактического мероприятия уделяется соблюдению ПДД пешеходами. Так с начала ОПМ к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено 766 пешеходов.

«Однако, несмотря на проводимую работу, на территории Костанайской области продолжают в ДТП гибнуть и получать ранения люди. 2 августа около 22:00 часов 59-летняя водитель, управляя автомашиной «Ниссан» на 95 км автодороги Костанай - Аулиеколь в с.Аман-Карагай совершила наезд на перебегающего через дорогу в неустановленном месте несовершеннолетнего пешехода, 2005 года рождения, который с различными телесными повреждениями госпитализирован в центральную районную больницу»,- сообщил он.

Виталий Цой напомнил, что на территории Костанайской области профилактическое сероватое продлится до 12 августа.

Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Транспорт   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
24 иностранца нарушили миграционное законодательство в Сарыагаше
Труп женщины обнаружили в очистных сооружениях в Петропавловске
Мясо на четыре млн тенге отдала мошеннице жительница ВКО
Очередной той в карантин остановили полицейские Шымкента
Популярное
1 Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
2 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
3 Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
4 В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
5 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
6 Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Читайте также
Мясо на четыре млн тенге отдала мошеннице жительница ВКО
Очередной той в карантин остановили полицейские Шымкента
Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив