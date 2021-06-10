Свыше шести тысяч казахстанцев трудоустроено по Электронной бирже труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством труда и социальной защиты населения РК идет развитие Единой системы учета трудовых договоров. На сегодняшний день в системе уже зарегистрировано 4,8 млн договоров. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи с населением министр труда и социальной защиты населения отметил, что идет поэтапное внедрение цифровых центров занятости. На первом этапе в 2020 году на базе 17 пилотных центров занятости в крупных городах был запущен проект по предоставлению через Электронную биржу труда четырех услуг: регистрация лица, ищущего работу, регистрация безработного, назначение социальной выплаты на случай потери работы, а также выбор активных мер содействия занятости, в т.ч. молодежная практика, общественные работы и социальные рабочие места.

«С начала 2021 года в рамках пилота было трудоустроено 6,8 тысяч человек. Второй этап мы начали реализовывать с 1 мая, сделав доступными эти онлайн-услуги центров занятости населения для всех казахстанцев через Электронную биржу труда. Мы прогнозируем, что не менее половины обращений за услугами занятости в этом году будут в режиме онлайн», – подчеркнул Серик Шапкенов.

По его словам, активно идет развитие проекта e-HR – Единой системы учета трудовых договоров. На сегодняшний день в системе уже зарегистрировано 4,8 млн договоров, подключено 171 тысяча организаций, что составляет 79% от всех работающих граждан.

«В этом году мы планируем охватить системой e-HR не менее 85% трудовых договоров, а в 2022 году ожидаем достичь полного охвата всего работающего населения. Таким образом, помимо упрощения трудоустройства, за счет прозрачности будет обеспечен актуальный мониторинг соблюдения трудовых прав граждан», – заключил Серик Шапкенов.

Ранее Серик Шакенов заявил, что министерством труда и социальной защиты населения РК разрабатывается план действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года и проект Концепции безопасного труда до 2030 года.