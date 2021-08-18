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Свыше шести тысяч человек с COVID-19 находятся в стационарах Алматы

18 Августа 2021 11:30
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Свыше шести тысяч человек с COVID-19 находятся в стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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За 17 августа зарегистрировано 1 403 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1319 случаев с симптомами и 84 случая без симптомов. Выписано всего 603 человека, поступило 771.

«Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 6 074 человек (188 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 434. На ИВЛ – 65, на неинвазивной ИВЛ – 188, High flow занято – 194 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 532 пациента, симптомами – 12 988 с легкой и средней степенью, без симптомов – 543.

За прошедшие сутки первым компонентом вакцинировано 6 027 человек, вторым компонентом – 5 445 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 17 августа вакцинировано первым компонентом 823 223 человека, вторым компонентом - 648 959 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 108 775 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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