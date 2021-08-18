Свыше шести тысяч человек с COVID-19 находятся в стационарах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За 17 августа зарегистрировано 1 403 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1319 случаев с симптомами и 84 случая без симптомов. Выписано всего 603 человека, поступило 771.
«Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 6 074 человек (188 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 434. На ИВЛ – 65, на неинвазивной ИВЛ – 188, High flow занято – 194 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 532 пациента, симптомами – 12 988 с легкой и средней степенью, без симптомов – 543.
За прошедшие сутки первым компонентом вакцинировано 6 027 человек, вторым компонентом – 5 445 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 17 августа вакцинировано первым компонентом 823 223 человека, вторым компонентом - 648 959 человек.
Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 108 775 человек.
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