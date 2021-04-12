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    12:43, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Свыше шести тысяч человек провакцинировались за сутки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за сутки провакцинировались от коронавируса 6 140 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со 2 апреля в городе проходит массовая вакцинация населения. Всего для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. На сегодня функционирует 200 прививочных пунктов. Ведется информационно-разъяснительная работа среди населения. За сутки в Алматы провакцинировано — 6 140 человек», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

    Всего по городу за период с 1 февраля по 11 апреля провакцинировано — 75 660 человек. Из них получили оба компонента вакцины – 14 800 жителей города.

    Информация о вакцинированных жителей в разрезе районов города:

    Алатауский район —5 590 человек,

    Алмалинский район —16 665 человек,

    Ауэзовский район — 11 560 человек,

    Бостандыкский район— 15 250 человек,

    Жетысуйский район —2 685 человек,

    Медеуский район —10 495 человек,

    Наурызбайский район—4 355 человек,

    Турксибский район — 9 060 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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