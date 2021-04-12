Свыше шести тысяч человек провакцинировались за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за сутки провакцинировались от коронавируса 6 140 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со 2 апреля в городе проходит массовая вакцинация населения. Всего для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. На сегодня функционирует 200 прививочных пунктов. Ведется информационно-разъяснительная работа среди населения. За сутки в Алматы провакцинировано — 6 140 человек», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

Всего по городу за период с 1 февраля по 11 апреля провакцинировано — 75 660 человек. Из них получили оба компонента вакцины – 14 800 жителей города.

Информация о вакцинированных жителей в разрезе районов города:

Алатауский район —5 590 человек,

Алмалинский район —16 665 человек,

Ауэзовский район — 11 560 человек,

Бостандыкский район— 15 250 человек,

Жетысуйский район —2 685 человек,

Медеуский район —10 495 человек,

Наурызбайский район—4 355 человек,

Турксибский район — 9 060 человек.