РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свыше шести тысяч человек привились вторым компонентом вакцины в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 8 сентября зарегистрировано 976 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 933 случаев с симптомами и 43 случая без симптомов.

    «Выписано всего – 454 человек, поступило – 378. Итого в инфекционных стационарах (7 740 коек) физически находится 3 669 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 331. На ИВЛ – 52, на неинвазивной ИВЛ – 135, High flow занято – 159 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 7 446 пациента, симптомами – 7 215, с легкой и средней степенью, без симптомов – 231.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 825 человек, вторым компонентом – 6 056 человек.

    На 8 сентября вакцинировано первым компонентом 899 784 человека, вторым компонентом 779 870 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 114 592 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Алматы Минздрав РК
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!