Свыше шести тысяч человек привились вторым компонентом вакцины в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 8 сентября зарегистрировано 976 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 933 случаев с симптомами и 43 случая без симптомов.

«Выписано всего – 454 человек, поступило – 378. Итого в инфекционных стационарах (7 740 коек) физически находится 3 669 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 331. На ИВЛ – 52, на неинвазивной ИВЛ – 135, High flow занято – 159 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 7 446 пациента, симптомами – 7 215, с легкой и средней степенью, без симптомов – 231.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 825 человек, вторым компонентом – 6 056 человек.

На 8 сентября вакцинировано первым компонентом 899 784 человека, вторым компонентом 779 870 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 114 592 человек.