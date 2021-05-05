Свыше шести тысяч алматинцев вакцинировались от коронавируса за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 4 830 пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 4 мая в Алматы зарегистрировано 645 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 553 случая с симптомами и 92 без симптомов. Выписано всего 574 пациента, поступило 293. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 475 человек (95 детей). Итого, в ОРИТ находится 236 пациентов. На ИВЛ – 35, на неинвазивной ИВЛ- 60, High flow - занято 90 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находятся 4 830 человек, с симптомам - 4 240 с легкой и средней степенью, без симптомов - 590», - сообщили в управлении общественного здоровья.

За сутки в городе Алматы провакцинировано 6 037 человек.

«Всего по городу за период с 1 февраля по 4 мая прививки получили 232 295 человек. В том числе, с 25 апреля 2 723 человека вакцинировались отечественной QazVaс . Второй компонент « Спутник V « получили 87 214 человек. Началась вакцинация препаратом Hayat-Vax. Теперь у казахстанцев есть возможность выбрать прививку от КВИ из трех препаратов», - уточнили в управлении.

На сегодняшний день в городе функционирует 211 пунктов, в которых задействовано 402 прививочных бригады медиков в количестве 1 809 сотрудников, 40 выездных мобильных бригад.