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Свыше шести млн доз вакцины использовано в Узбекистане

24 Июля 2021 20:44
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Свыше шести млн доз вакцины использовано в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане использовано более шести миллионов доз вакцины от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Минздрава Республики Узбекистан, на сегодня в стране использовано 6 129 752 дозы вакцины. При этом первую дозу получили 3 909 019 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентом вакцины соответственно привились 1 606 771 и 613 962 узбекистанцев.

Среди регионов страны лидирует Наманганская область, там прививку сделали 813 847 человек. Следом в рейтинге расположились Ферганская область с 791 110 привитыми, Андижанская область – 683 196 и Самаркандская область – 574 028 вакцинированных.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V».

На фоне обострения эпидемиологической ситуации в республике 17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В целях закрепления правовой основы вакцинацию от коронавируса для указанной категории граждан включили в Национальный календарь профилактических прививок.


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#Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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