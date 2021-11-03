-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Свыше семи тысяч фальшивых долларов изъяли в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу пресекло факт сбыта фальшивых долларов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«28 октября 2021 года сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Нур-Султану задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов. Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США. Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тысячи фальшивых долларов», - сообщила пресс-служба АФМ.
По информации ведомства, по данному факту начато досудебное расследование. Следственным судом вышеуказанным лицам санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Агентство призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.
Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.
- Соцпроект для детей с ограниченными возможностями стартовал в столице
- Сколько человек охватят амнистией в честь 30-летия Независимости РК
- Вымогал деньги у подростка 19-летний житель Кокшетау
- Прохожий ограбил жителя Риддера на 2,5 млн тенге
- Участковый пункт полиции открыли в одном из сел Акмолинской области
- «Барыс» на своем льду примет финский «Йокерит»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана