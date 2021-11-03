Свыше семи тысяч фальшивых долларов изъяли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу пресекло факт сбыта фальшивых долларов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«28 октября 2021 года сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Нур-Султану задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов. Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США. Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тысячи фальшивых долларов», - сообщила пресс-служба АФМ.

По информации ведомства, по данному факту начато досудебное расследование. Следственным судом вышеуказанным лицам санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Агентство призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия +7 7172 708 478.

Обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.



