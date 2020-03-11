-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
Свыше семи тысяч детей бесплатно пользуются общественным транспортом в Семее
СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — В Семее более семи тысяч учащихся школ и колледжей бесплатно пользуются общественным транспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В городском инфоцентре сообщили, что для детей до 18 лет из малообеспеченных, многодетных семей, получающих адресную социальную помощь, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действует специальная социальная карта.
Отделом образования совместно с отделом занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния были составлены списки. Из областного бюджета на эти цели выделены средства. Администратором программ является отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея.
На сегодня 7013 детей пользуются правом бесплатного проезда в общественном транспорте Семея. Социальная карта оранжевого цвета с фотографией. К ней прилагается справка из школы или колледжа, где указаны данные ребенка и номер карты, добавили в инфоцентре.
- Автомобиль загорелся во время движения в Усть-Каменогорске
- Грабители напали на 80-летнюю пенсионерку в ВКО
- Арыки прочищены и снег вывезен с 55 улиц Семея
- Автомобиль с людьми провалился под лед в ВКО
- Партия Nur Otan берет на контроль проблемные вопросы отдаленных сел Казахстана
- В Атырау 51 многодетная семья получила квартиры
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана