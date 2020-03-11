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Свыше семи тысяч детей бесплатно пользуются общественным транспортом в Семее

11 Марта 2020 12:00
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Свыше семи тысяч детей бесплатно пользуются общественным транспортом в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — В Семее более семи тысяч учащихся школ и колледжей бесплатно пользуются общественным транспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В городском инфоцентре сообщили, что для детей до 18 лет из малообеспеченных, многодетных семей, получающих адресную социальную помощь, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действует специальная социальная карта.

Отделом образования совместно с отделом занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния были составлены списки. Из областного бюджета на эти цели выделены средства. Администратором программ является отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея.

На сегодня 7013 детей пользуются правом бесплатного проезда в общественном транспорте Семея. Социальная карта оранжевого цвета с фотографией. К ней прилагается справка из школы или колледжа, где указаны данные ребенка и номер карты, добавили в инфоцентре.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Социальная поддержка,
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Автор:

Орал Ерланулы

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