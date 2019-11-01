Свыше пяти тысяч сайтов по распространению наркотиков выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 5 тысяч сайтов по распространению наркотиков выявило МВД. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глобальным трендом мировой наркоситуации является замещение каннабиса (марихуаны) и героина синтетическими видами наркотиков. Касательно современных методов распространения наркотиков, то здесь сбытчики используют весь потенциал интернет технологий. Это сайты и электронные социальные сети, а также электронные платежные системы», - сказал Тлеген Маткенов.

С начала года, по данным ведомства, выявлено и заблокировано около 5 тысяч сайтов.

«С участием населения и НПО удалено свыше тысячи граффити-рисунков, содержащих ссылки на интернет-ресурсы по продаже наркотиков», - добавил Тлеген Маткенов.

Ранее сообщалось, что МВД инициировало поправки в законодательство, согласно которым за сбыт наркотиков через электронные ресурсы будет грозить наказание до 15 лет лишения свободы.