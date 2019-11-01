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Свыше пяти тысяч сайтов по распространению наркотиков выявлено в Казахстане

1 Ноября 2019 13:37
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Свыше пяти тысяч сайтов по распространению наркотиков выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 5 тысяч сайтов по распространению наркотиков выявило МВД. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глобальным трендом мировой наркоситуации является замещение каннабиса (марихуаны) и героина синтетическими видами наркотиков. Касательно современных методов распространения наркотиков, то здесь сбытчики используют весь потенциал интернет технологий. Это сайты и электронные социальные сети, а также электронные платежные системы», - сказал Тлеген Маткенов.

С начала года, по данным ведомства, выявлено и заблокировано около 5 тысяч сайтов.

«С участием населения и НПО удалено свыше тысячи граффити-рисунков, содержащих ссылки на интернет-ресурсы по продаже наркотиков», - добавил Тлеген Маткенов.

Ранее сообщалось, что МВД инициировало поправки в законодательство, согласно которым за сбыт наркотиков через электронные ресурсы будет грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

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Ключевые слова: Борьба с преступностью,
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Автор:

Серик Сабеков

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