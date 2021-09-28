Свыше пяти тысяч рабочих мест в сельской местности намерены создать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 5 тысяч постоянных рабочих мест в сельской местности позволят создать проекты, намеченные к реализации в текущем году. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выход 128 проектов на полную мощность позволит дать положительный импульс для дальнейшего развития экономики страны. Объемы производства составят 1 трлн тенге», - сказал Бейбут Атамкулов.

Экспортный потенциал, по словам министра, составит 800 млн долларов США (концентраты цветных металлов – АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», ТОО «Qaz Carbon», пищевая и техническая соль - АО «Аралтуз», рафинированное масло – ТОО «QAZAQ–ASTYQ GROUP» и тд.).

«В сельской местности планируется создать 5,5 тысяч рабочих мест, а в моногородах (Сарань, Экибастуз и Риддер) 1,6 тысяч постоянных рабочих мест. При текущих обстоятельствах хорошая динамика индустриализации сохраняется благодаря импульсу, заданной первой пятилетки», - добавил Бейбут Атамкулов.

Ранее Бейбут Атамкулов рассказал, какие крупные проекты реализованы в Казахстане в текущем году.