Свыше пяти тысяч человек без масок выявили в автобусах столицы с начала года
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Нур-Султана, в общественном транспорте действует масочный режим. К тем, кто отказывается его соблюдать, применяются соответствующие меры.
Сотрудники департамента транспортного контроля ежедневно проводят проверку по соблюдению масочного режима в автобусах.
К сожалению, есть пассажиры, которые игнорируют постановление санитарного врача и отказываются надевать маски.
С начала года сотрудники департамента транспортного контроля выявили более 5 тысяч пассажиров без масок, высадили из салонов автобусов 1665 человек.
«Уважаемые пассажиры, напоминаем о необходимости ношения медицинской маски в общественном транспорте. Оплата за проезд только безналичным способом», - говорится в сообщении департамента.