РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:39, 18 Май 2021 | GMT +6

    Свыше пяти тысяч человек без масок выявили в автобусах столицы с начала года

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с начала года выявлено более пяти тысяч человек, которые не носили маски в общественном транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Нур-Султана, в общественном транспорте действует масочный режим. К тем, кто отказывается его соблюдать, применяются соответствующие меры.

    Сотрудники департамента транспортного контроля ежедневно проводят проверку по соблюдению масочного режима в автобусах.

    К сожалению, есть пассажиры, которые игнорируют постановление санитарного врача и отказываются надевать маски.

    С начала года сотрудники департамента транспортного контроля выявили более 5 тысяч пассажиров без масок, высадили из салонов автобусов 1665 человек.

    «Уважаемые пассажиры, напоминаем о необходимости ношения медицинской маски в общественном транспорте. Оплата за проезд только безналичным способом», - говорится в сообщении департамента.


    Теги:
    Коронавирус в РК Транспорт Астана Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!