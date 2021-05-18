Свыше пяти тысяч человек без масок выявили в автобусах столицы с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с начала года выявлено более пяти тысяч человек, которые не носили маски в общественном транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Нур-Султана, в общественном транспорте действует масочный режим. К тем, кто отказывается его соблюдать, применяются соответствующие меры.

Сотрудники департамента транспортного контроля ежедневно проводят проверку по соблюдению масочного режима в автобусах.

К сожалению, есть пассажиры, которые игнорируют постановление санитарного врача и отказываются надевать маски.

С начала года сотрудники департамента транспортного контроля выявили более 5 тысяч пассажиров без масок, высадили из салонов автобусов 1665 человек.

«Уважаемые пассажиры, напоминаем о необходимости ношения медицинской маски в общественном транспорте. Оплата за проезд только безналичным способом», - говорится в сообщении департамента.