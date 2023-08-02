Свыше полусотни систем «Сергек» установят в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — О цифровизации дорожного движение в Костанайской области области рассказал исполняющий обязанности начальника Департамента полиции по Костанайской области Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В текущем году была запланирована установка 60 систем автоматической фиксации нарушений ПДД «Сергек» и порядка 1 тысячи камер наружного видеонаблюдения. На опыте других городов республики можно смело говорить о положительном влиянии их на состояние аварийности. Мы провели дополнительные расчеты, которые показали, что их количество должно быть увеличено в 3 раза, - сообщил А. Милюк. — Кроме того, для контроля скоростного режима нам необходимы соответствующие системы фото-видео фиксации».

В подобных комплексах, как заверил исполняющий обязанности начальника полиции, нуждается каждый район Костанайской области.

Ранее сообщалось, что в связи с увеличением количества автотранспорта в Костанайской области, а вместе с ним и показателей нарушений ПДД и аварий, полицейскими в регионе было внедрено в работу скрытое патрулирование и сокращение количества «левых поворотов».