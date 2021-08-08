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вчера 18:52
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Свыше полусотни детей госпитализировали с отравлением с поезда в РФ
КРАСНОДАР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - 56 детей госпитализировали с признаками пищевого отравления с поезда Мурманск - Адлер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«По состоянию на вечер всего доставлено 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь согласно стандартам оказания медицинской помощи. Еще никого не выписали», - сказал собеседник агентства в экстренных службах региона.
В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 детей.
По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской, следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в поезде Мурманск - Адлер.
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