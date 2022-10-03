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    Свыше полусотни аккумуляторов сняли с машин воры в Туркестанской области

    3 Октября 2022, 05:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области направили в суд материалы досудебного расследования с обвинительным актом в отношении 4 молодых людей, похитивших более 50 аккумуляторов на сумму около 3 700 000 тенге. Решением Ордабасинского районного суда каждому из подсудимых назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные похитили у него с грузовой автомашины марки «КамАЗ» 4 аккумулятора. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около полумиллиона тенге.

    Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых - 4 жителей Арысского района. Молодые люди оказались односельчанами. Установлена их причастность к совершению краж аккумуляторов на территории Арысского и Ордабасинского районов. В качестве вещественных доказательств изъято более 20 аккумуляторов.

    Как выяснилось, подозреваемые планировали каждое преступление. Они устанавливали на свой автомобиль поддельные госномера и совершали кражи. С помощью подручных средств подозреваемые похищали аккумуляторы из различных автомобилей, бесхозных, оставленных без присмотра, стоявших в плохо огороженных дворах или там, где вообще отсутствовали ограждения. Затем они сдавали аккумуляторы в пункты приема металла в городах Арысь и Шымкент, а полученные деньги делили между собой.

    Суд учел тот факт, что молодые люди ранее не были судимы, возместили ущерб, и в связи с примирением сторон назначил наказание в виде ограничения свободы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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