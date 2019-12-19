+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -2 °С
USD 384.40 EUR 427.88
RUB 6.14 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше полумиллиона тенге составит средняя зарплата врача в Казахстане - Елжан Биртанов

19 Декабря 2019 13:23
Поделиться:
Свыше полумиллиона тенге составит средняя зарплата врача в Казахстане - Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о планах по повышению статуса медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Среднюю зарплату алматинцев назвал Бакытжан Сагинтаев
За задержку зарплаты будут наказывать жестче - поручение Премьер-Министра РК Диспропорция в оплате труда выявлена на 25 казахстанских предприятиях 735 млн тенге зарплаты задолжали в этом году сотрудникам компании СКО

«Запланировано повышению статуса работников через увеличение заработной платы, усиление мер социальной поддержки, защиты профессиональной ответственности. В 2025 году соотношение средней зарплаты врача к средней в экономике будет превышать 2,5 и составит 550 тысяч тенге; на 13% увеличится обеспеченность сел медицинскими работниками», - сказал Елжан Биртанов.

По его словам, в 2 раза увеличится количество клинических исследований. Министр также рассказал о других положениях Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025.

«В рамках пятого направления запланировано расширение педиатрической, реабилитационной и других служб; совершенствование лекарственного обеспечения. Увеличится удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи до 65%; уменьшится первичный выход на инвалидность на 2,4%», - добавил.

«Еще одно направление предусматривает дальнейшее развитие информационных систем, внедрение инструментов бизнес интеллекта, развитие дистанционной медицины, внедрение новых подходов статистики. Таким образом, доля медицинских организаций с интеграционной платформой составит 90%», - добавил министр.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив