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вчера 20:04
Свыше полумиллиона тенге составит средняя зарплата врача в Казахстане - Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о планах по повышению статуса медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Запланировано повышению статуса работников через увеличение заработной платы, усиление мер социальной поддержки, защиты профессиональной ответственности. В 2025 году соотношение средней зарплаты врача к средней в экономике будет превышать 2,5 и составит 550 тысяч тенге; на 13% увеличится обеспеченность сел медицинскими работниками», - сказал Елжан Биртанов.
По его словам, в 2 раза увеличится количество клинических исследований. Министр также рассказал о других положениях Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025.
«В рамках пятого направления запланировано расширение педиатрической, реабилитационной и других служб; совершенствование лекарственного обеспечения. Увеличится удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи до 65%; уменьшится первичный выход на инвалидность на 2,4%», - добавил.
«Еще одно направление предусматривает дальнейшее развитие информационных систем, внедрение инструментов бизнес интеллекта, развитие дистанционной медицины, внедрение новых подходов статистики. Таким образом, доля медицинских организаций с интеграционной платформой составит 90%», - добавил министр.
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