Свыше полумиллиона казахстанских подростков полностью вакцинировались против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновилась информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

27 февраля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 839 522 человек, II-м компонентом - 600 958 человек.

Из них: I-й дозой подростки – 695 935, беременные женщины – 31 798, кормящие женщины – 108 816.

II-й дозой подростки – 501 486, беременные женщины – 23 186, кормящие женщины – 76 221.







