Свыше полумиллиона человек получили первый компонент вакцины от КВИ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова обратилась к горожанам с призывом пройти вакцинацию от КВИ и соблюдать санэпидрежим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

По данным Алии Рустемовой, в столице более 515 тысяч граждан вакцинированы первым компонентом, что составляет 72% от подлежащего контингента, полный курс иммунизации прошли почти 490 тысяч человек, в том числе беременные и кормящие мамы, подростки, которые подлежат вакцинации препаратом Pfizer. Оба компонента последнего получили свыше 10 400 человек, из них более 6 800 – подростки, 3 300 – кормящие, остальные – беременные.

«Ситуация накаляется, и нам бы не хотелось повтора предыдущих лет. Прошу граждан проявить свою сознательность в этом вопросе и призываю всех вакцинироваться. Все мировые эксперты признали, что вакцина работает, она эффективна против этой пандемии», - обратилась она к горожанам.

В столице также продолжается ревакцинация граждан против коронавирусной инфекции. На сегодня по городу повторную вакцину от КВИ получили более 24 тысяч человек из числа медработников, педагогов, сотрудников силовых структур, лиц старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений.

«Пользуясь случаем, я еще раз хочу обратить внимание граждан на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию! Для безопасности вашей семьи, просим вас не игнорировать соблюдение эпидемиологических требований, проявить свою гражданскую сознательность и приложить усилие для стабилизации эпидобстановки. Для врачей это уже третий год борьбы с вирусом, но нужно понимать, что человеческие ресурсы не безграничны! Медработники находятся на передовой в борьбе с COVID-19. Поэтому в любых вопросах нужно начинать с себя! Только мы сами в ответе за свое здоровье!» - заключила Алия Рустемова.