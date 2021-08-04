Свыше полукилограмма наркотика «скорость» изъяли у закладчика в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 650 граммов «скорости» изъяли у закладчика в Алматы, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении уголовного преступления за незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере задержан 39-летний уроженец Карагандинской области.

– В ходе задержания участковым инспектором ОМПС УП Ауэзовского района при личном досмотре были обнаружены 80 свертков психотропного вещества, которые задержанный собирался закладывать на территории Ауэзовского района. После произведенного обыска по месту жительства, сотрудниками полиции были изъяты 255 штук расфасованных прозрачных пакетов с психотропным веществом и 166 полимерных капсул с тем же психотропным веществом и двое карманных весов. Общий вес наркотиков составил 650 граммов, – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Как определила судебно-химическая экспертиза, изъятое наркотическое средство является психотропным веществом 2-пирролидин, или «скорость». А это, по словам спикера, особо крупный размер, и предусматривает наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 п. 1,3 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП города Алматы.



