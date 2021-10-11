Свыше млрд тенге выделили на реконструкцию теплотрасс в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 млрд 333 млн тенге было выделено на реконструкцию теплотрасс по инвестиционным программам. Об этом в ходе пресс-тура рассказал председатель правления АО «Астана-Теплотранзит» Багдат Азбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По городу Нур-Султану у нас 867 теплотрасс. Из них 860 водяных теплотрасс и еще несколько теплотрасс являются восьмикилометровыми. Что касается центрального участка, у нас 270 км магистралей. По потерям, изоляции, плановой технологии - 614 км теплотрасс. Если учитывать средний износ, по 2020 году показатель составил 56 %. В 2021 году по инвестиционным программам выделено 1 млрд 498 млн тенге. Из них на реконструкцию теплотрасс выделено 1 млрд 333 млн тенге», - пояснил глава Астана-Теплотранзит.

На сегодняшний день 90 % работ проведено в основном по благоустройству.

«По снижению утвержденных нормативов тепловых потерь было 12/53, в 2020 году довели ее до 12/1. В текущем году с 12/1 доведем ее до 11/72. Что касается снижения физического износа, все, что запланировали в этом году, 6700 метров распределительных теплотрасс, снизим на 0,4 %, то есть с 56 % доведем до 55,6 %. В этом году по инвестиционной программе по реконструкции 10 объектов. Это 6750 метров. Если брать объекты, в основном внутриквартальные. Есть сети воздушного, традиционного исполнения. Износ традиционных составляет более 90 %. Соответственно это внутренний износ, но и теплопотери», - добавил Багдат Азбаев.

По итогам 2020 года реализации инвестиционной программы за счет амортизации и прибыли в составе тарифной сметы, Астана-Теплотранзит направил на инвестиции сумму в размере 1 487 180 тысяч тенге, в том числе реконструкция и модернизация тепловых сетей – 1 249 904 тысяч тенге, замена устаревшего и приобретение нового оборудования – 56 118 тысяч тенге. На приобретение лицензионных программ выделено 18 239 тысяч тенге, на приобретение транспорта и спецмеханизмов – 162 919 тысяч тенге.

В результате выполнения инвестиционных мероприятий, компанией за 2020 год было достигнуто отсутствие аварийных отключений и жалоб на качество теплоснабжения, снижение тепловых потерь с 12,53% до 12,1%, физического износа на 0,4% (с 56,4 до 56,0%).

Инвестиционная программа на 2021 год утверждена в размере 1 498 322 тысяч тенге, из них 1 333 612 тысяч тенге или 89% будут направлено на реконструкцию, модернизацию тепловых сетей с учетом проектирования.