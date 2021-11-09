НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше млн масок сшили осужденные во время пандемии. Об этом в эфире программы «Национальный интерес» рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в период коронавируса был дефицит масок. В одно время они закончились, в аптеках просто исчезли. У нас в колониях есть тысячи швейных машин. Тогда мы впервые пришли к тому, что мы должны делать эти маски. Около млн масок было сделано в течение месяца в наших колониях. Мы сертифицировали их в Министерстве здравоохранения», - отметил Ерлан Тургумбаев.

По словам министра, кроме изготовления масок, в колониях также шили комбинезоны для сотрудников полиции.

«Вы помните, что 445 блокопостов было поставлено в городах, областных центрах, на трассах. Работали 24 часа в сутки. Защиты практически у них не было. Поэтому мы стали шить комбинезоны - специальные комбинезоны закрытого типа, маски. Тогда наши колонии оказались востребованные. Мы впервые поняли, что производственная мощность есть и надо ее развивать», - добавил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.