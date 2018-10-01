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Свыше миллиона тенге заплатит экс-инспектор ДВД Астаны за мошенничество
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В районном суде №2 Алматинского района рассмотрено уголовное дело в отношении экс-инспектора отдела административной практики Управления административной полиции ДВД Астаны, преданного суду по ст.190 ч.3 п.2 УК (мошенничество), сообщается на сайте городского суда.
Из материалов дела следует, за прекращение административного материала в отношении гражданина А., совершившего дорожно-транспортное происшествие, потребовал и получил денежные средства в сумме 50 000 тенге от последнего.
«Приговором суда экс-инспектору назначено наказание в виде штрафа в размере 600 месячных расчетных показателей, что составляет 1 443 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах Республики Казахстан. Приговор вступил в законную силу», - говорится в сообщении.
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