Свыше миллиарда тенге госпошлин оплатили жамбылцы QR-кодом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, какими приложениями пользуются жамбылцы для получения госуслуг, о возможностях программы «Help desk» рассказали в Центре обслуживания населения Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе функционируют 16 фронт-офисов «Правительства для граждан», в том числе один миграционный и один специализированный отдел, - сообщил руководитель филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области Данияр Медетбеков. - В 2022 году граждане получили свыше 992 тысяч услуг. Для того чтобы облегчить получение госуслуги, мы внедрили множество сервисов и инструментов. Параллельно велась работа по повышению цифровой грамотности населения».

Так, более 300 тысяч жамбылцев удалось обучить пользованию цифровыми услугами, благодаря выездам работников ЦОНов в торговые центры, государственные и образовательные учреждения, на рынки. С помощью самообслуживания граждане получили более миллиона услуг в 2022 году.

Как сообщил спикер, к жителям отдаленных населенных пунктов Жамбылского и Кордайского районов 635 раз выезжал «Мобильный ЦОН», оказав свыше 10 тысяч госуслуг.

Выезд на дом работника ЦОНа можно заказать, позвонив на номер 1414, на основе программы «Help desk» заявления принимают закрепленные специалисты. Таким способом госуслуги могут получить инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды, граждане старше 70 лет, ветераны Великой Отечественной войны.

«Также для удобства жамбылцев можно получить оригинал документа из ЦОНа прямо на дом, заказав доставку через портал express.gov4c.kz. Однако в службу доставки не входят такие документы, как удостоверение личности, паспорт и водительское удостоверение. В прошлом 2022 году жамбылцам доставили свыше 1 900 документов. Получить госуслугу можно и через видеозвонок с оператором ЦОНа. Таким способом воспользовались свыше ста тысяч граждан раз в прошлом году», - отметил Данияр Медетбеков.

Каждый десятый жамбылец установил приложение для получения госуслуг онлайн eGov mobile - это более 123 тысяч пользователей, которые получили свыше 17 тысяч госуслуг в минувшем году. Сервис «Egov mobile» предоставляет доступ к электронным документам и различным госуслугам. Через приложение «ЦОН» можно оформить ЭЦП, позвонив по видеосвязи оператору. Программа оказывает 38 услуг, список пополняется.

Спикер сообщил и о других мобильных приложениях электронного правительства, которые предоставляют услуги жамбылцам. Через приложение «eOtinish» можно подать заявление в государственные органы. Пополнять налоговый кошелек без указания реквизитов возможно через «eSalyq». Информацию об электронных рецептах и результатах лабораторных исследований отображает «eDansaulyq». Найти работу можно через «Электронную биржу труда». Пенсионный калькулятор поможет рассчитать прогнозируемую сумму пенсионных выплат.

В прошедшем 2022 году жамбылцы оплатили по 170 тысячам услугам различные государственные пошлины через QR-код на общую сумму свыше миллиарда тенге.

Руководитель Жамбылского филиала «Правительство для граждан» Данияр Медетбеков сообщил об упрощенной процедуре получения госуслуг во фронт-офисах региона.

«Забронировать место в очереди к любому оператору фронт-офиса можно заранее, через портал Egov.kz, приложение Egov Mobilе или Telegram bot. Прийти в отдел необходимо за 15 минут до назначенного времени. Через приложение «ЦОН» можно получить электронный талон сканирования QR, не обращаясь к специалистам в отделах обслуживания населения. Есть возможность оценить уровень обслуживания, поставив оценку и написав комментарий. Таким образом, ЦОН отслеживает качество работы сотрудников. За 2022 год жамбылцы оставили 130 тысяч отзывов, из них только две тысячи отрицательных», - отметил Данияр Медетбеков.

В ведомстве также напомнили, что информация о результатах 45 госуслуг приходит гражданам в виде SMS-сообщений. Так, например, можно узнать о назначении социальных выплат. Эта система, несомненно, значительно сэкономит время граждан, отмечают в Жамбылском филиале «Правительство для граждан».

Фото иллюстративное.