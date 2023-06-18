АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Основной объем жалоб связан с действиями администрации рынка и контролем за сбором средств за арендные места с арендаторов и торговцев, санитарным состоянием рынка, нехваткой контрольных весов и кассовых аппаратов, отсутствием в павильонах вентиляции и кондиционеров, незаконной торговлей на пешеходном мосту и другие.

Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

Все поступившие обращения изучаются Комитетом торговли МТИ и по каждому проводится соответствующая работа совместно с мобильной группой, в которую вошли представители АФМ, АЗРК МТИ, КГД МФ, МВД, МЗ, МЧС, МСХ, акимата Алматинской области.

Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

«Мобильная группа создана для оперативного реагирования на все поступающие жалобы и будет работать до полного устранения всех выявленных нарушений, - заявил Айдар Абилдабеков. - Уже сегодня на территории рынка установлены 15 дополнительных контрольных весов. В павильонах рынка в течение месяца будет установлено 9 кондиционеров. Администрации рынка «Алтын орда» предстоит устранить и другие выявленные недостатки. В первую очередь, необходима установка «умных» шлагбаумов, которые позволят убрать непонятные поборы на въездах на территорию рынка. Во-вторых, устранить нелегальные поборы на самом рынке, поскольку все денежные средства будут приниматься посредством расчетно-кассовых аппаратов. Кроме того, в адрес администрации рынка внесено представление о необходимости решить вопрос отделения зоны водителей от пешеходов, в том числе - продумать пешеходные переходы. Также были даны рекомендации по улучшению санитарного состояния рынка. Санитарные работы будут проводиться зонально, чтобы торговля не останавливалась, в течение месяца.

По словам и.о. председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдара Абилдабекова, за короткое время с момента создания мобильная группа провела обход рынка, во время которого были выслушаны арендаторы, торговцы, покупатели, удалось ознакомиться с ценами и ценообразованием на продукты питания, овощи и фрукты.

Напомним, что на рынке «Алтын орда» фермерам выделили 100 бесплатных мест для грузовых автомобилей. Получить доступ на торговый объект аграрии могут при наличии справки из сельского акимата. Места продажи оборудованы зонтами, для постоянного мониторинга установлены камеры. Это даст возможность фермерам продавать сельхозпродукцию без посредников сразу потребителям.