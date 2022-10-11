Свыше двухсот дворовых площадок в Костанае нуждаются в благоустройстве

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костаная Марат Жундубаев сегодня в ходе аппаратного совещания поднял вопрос поступления в ситуационный центр «iKomek» предложений и просьб горожан по благоустройству дворовых площадок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В службу «iKomek» часто поступают предложения и вопросы о приведении детских площадок в надлежащий вид. У нас в городе имеется 474 двора. На сегодняшний день благоустроено 225 дворов, то есть 47,5 %. На это затрачено бюджетных средств 1 млрд 300 млн тенге. В настоящее время в списке по благоустройству состоит 249 площадок, из них 227 – в неудовлетворительном состоянии или имеют устаревшую форму, а 22 двора и вовсе не имеют площадки. Мы в этом году заложило на благоустройство 39 площадок 239 млн тенге, в том числе 5 млн – бюджет народного участия», - сообщил градоначальник.

Высказался Марат Жундубаев и по ремонту установленных ранее детских площадок.

«За пять лет 59 установленных ранее площадок уже пришли в непригодность. Мы должны устанавливать дворовые площадки, и после истечения гарантии передавать в собственность ОСИ или ПКСК. Поэтому ЖКХ должны заключать с ОСИ соглашения, чтобы после истечения гарантии именно они должны брать ответственность за сохранность этих площадок на себя», - добавил М. Жундубаев.