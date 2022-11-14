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Свыше двух тысяч водителей без прав задержали в Казахстане

14 Ноября 2022, 13:46
Свыше двух тысяч водителей без прав задержали в Казахстане
14 Ноября 2022, 13:46

Свыше двух тысяч водителей без прав задержали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приложение «Қорғау» выявило 726 фактов использования подложных госномеров в шести регионах страны, также задержаны 2 285 водителей, не имеющие права управления. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приложение «Қорғау», разработанное МВД, позволяет полицейскому обнаружить дорожного правонарушителя. Программа, анализируя данные уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это могут быть злостный нарушитель ПДД либо водитель, управляющий машиной на большой скорости», - сообщила Шугыла Турлыбек в ходе еженедельного брифинга МВД.

По ее словам, проект реализуется в Астане, Алматы и Шымкенте, Усть-Каменогорске, Атырау и Туркестане.

«В указанных регионах водворены на штрафстоянку более 11 тысяч автомашин, изъято 3,5 тысяч номерных знаков автотранспорта нарушителей. Выявлено 726 фактов использования подложных госномеров. Задержаны 2 285 водителей, не имеющие права управления либо ранее лишенные прав», - проинформировала представитель ведомства.


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