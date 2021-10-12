Свыше двух тысяч столичных школьников заболели коронавирусом  с начала учебного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ни одна школа в Нур-Султане не закрывалась на карантин с начала учебного года. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ни одна школа, ни одна смена не закрывались на карантин. По состоянию на 11 октября, было всего зарегистрировано 2232 заболевших среди школьников, при этом 642 детей не посещали школу. 1590 школьников заболели с момента посещения школы. Если брать удельный вес школьников от общего количества школьников, то он составляет 0,7 % от общего числа учащихся», - сообщила главный санврач столицы.

Отметим, более 68 % горожан из подлежащего контингента привились от коронавируса.