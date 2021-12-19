Свыше двух тысяч спортсменов подготовили за 30 лет Независимости в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За 30 лет Независимости в Восточном Казахстане тренеры воспитали свыше двух тысяч мастеров спорта и спортсменов международного класса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В Казахстане 2021 год ознаменован большой датой – 30-летием со дня обретения страной независимости. За это время республика достигла больших успехов не только в экономике, политике, но и в спорте.

С момента обретения независимости Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев уделял внимание развитию казахстанского спорта. За эти годы построено множество спортивных комплексов, значительно возрос уровень профессионализма казахстанских спортсменов, что подтверждается их впечатляющими результатами на международных соревнованиях.

Казахстан занял свое достойное место, как в олимпийском движении, так и в профессиональном спорте. Впервые республика как самостоятельное независимое государство участвовал в международных спортивных соревнованиях в 1991 году. На Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере в 1994 году дебютировала национальная сборная нашей страны. С тех пор спортсмены Казахстана 13 раз принимали участие в Олимпийских играх, где завоевали свыше 70 наград. Громко заявили о себе Геннадий Головкин, Дмитрий Баландин, Ельдос Сметов, Илья Ильин, Ольга Рыпакова, Александр Винокуров, Зарина Дияс, Юлия Галышева и многие другие казахстанские спортсмены.

За годы независимости Казахстан в некоторых видах спорта заслуженно стал лидером. Особенно это касается единоборств и конкретно бокса. По результатам Олимпийских игр именно боксёры принесли в копилку страны большее количество наград разного достоинства. Второе место по завоёванным медалям занимают тяжелоатлеты. Тройку лидеров замыкают легкоатлеты. Среди этих спортсменов немало восточноказахстанцев, что вызывает особое чувство гордости у земляков.

Например, олимпийская чемпионка, прима казахстанской легкой атлетики Ольга Рыпакова, которая специализируется на прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Она двукратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионка мира, трёхкратная победительница Азиатских игр, бронзовый и серебряный призёр Азиатских игр, рекордсменка Азии. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, мастер спорта международного класса.

В качестве признания выдающихся заслуг спортсменки по инициативе Елбасы в Усть-Каменогорске построен легкоатлетический манеж Ольга Рыпакова, которому нет аналогов в Центральной Азии. К слову, в Восточном Казахстане за годы независимости открылось более 450 новых объектов, в том числе 17 физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, пять теннисных кортов, два ипподрома, три хоккейных модуля, три бассейна, два горнолыжных комплекса, 37 борцовских зала, 139 мини-футбольных поля, 137 хоккейных коробок, 102 спортивные площадки стрит-воркаут.

Кроме того, были построены Дворец единоборств «Жекпе-жек», Центральный крытый плавательный бассейн в Усть-Каменогорске, многофункциональный культурно-спортивный комплекс в Семее, школа-интернат для одаренных детей в спорте, спортивный интернат.

Еще одним перспективным видом спорта в Казахстане является волейбол. Начиная с 1991 года, спортсмены казахстанского классического и пляжного волейбола стабильно добиваются успехов на международной арене. Женская сборная Казахстана по классическому волейболу неоднократно становилась призёром чемпионатов Азии и Азиатских игр, Кубка Азии, принимала участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Достойно представляет Казахстан на мировой арене пятикратный чемпион страны – восточноказахстанская женская волейбольная команда «Алтай». В этом году волейболистки впервые стали победителями чемпионата Азии. Теперь перед клубом стоит задача показать себя на Олимпийских играх в 2024 году и войти в тройку сильнейших клубов мира.

Еще одна из ярких спортсменок, прославляющая Восточный Казахстан и республику – фристайлистка Юлия Галышева. В 2018 году она завоевала бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в дисциплине могул. До этого в истории Казахстана еще никогда не было олимпийской медали во фристайле и в могуле, поэтому это историческая победа, которую высоко оценил Первый Президент РК.

Для занятий спортом и физической культурой в Казахстане созданы все необходимые условия. За годы независимости существенное развитие получил детский и юношеский спорт.

По данным управления физической культуры и спорта, только в Восточном Казахстане создано 11,5 тысяч спортивных секций, в которых занимаются почти 500 тысяч человек. В регионе тренируют спортсменов по 94 видам спорта, в том числе 37 олимпийским, 26 неолимпийским, 16 паралимпийским, 12 национальным и трем техническим видам спорта.

За 30 лет Независимости в области подготовлено свыше 600 мастеров спорта международного класса, больше 1,6 тысяч мастеров спорта, около 6,5 тысяч кандидатов в мастера спорта. Появляются новые молодые талантливые спортсмены, выросшие на успехах Независимости. Значит, традиции сохранены, и новые олимпийские победы и свершения будут продолжаться.