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    14:27, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Свыше двух тысяч онкобольных казахстанцев заразились коронавирусом

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии свыше двух тысяч онкобольных казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главного онколога страны, в связи с пандемией в Казахстане снизилась выявление онкозаболевании на ранней стадии.

    «С начала пандемии среди пациентов наблюдается запущенность заболевания. Это объясняется тем, что люди боялись заразиться коронавирусом и реже посещали местные поликлиники. Это привело к тому, что снизилась выявляемость онкологических заболеваний среди населения. А также наблюдается запущенность болезни,» - сказала председатель правления КазНИИОР, доктор медицинских наук Диляра Кайдарова.

    Онкологические больные более восприимчивы к вирусным инфекциям, в том числе к коронавирусу. Связано это с тем, что из-за особенностей течения заболевания у пациентов снижается иммунитет.

    С начала пандемии 2549 пациентов с онкологическими заболеваниями по Казахстану заразились коронавирусом. Из них умерло 29 онкобольных, у которых также была выявлена коронавирусная инфекция.

    «Сейчас если у онкологических пациентов выявляется положительный результат и у него легкая форма, он 14 дней находится дома. Мы созваниваемся с ним и держим под контролем состояние его здоровья. И через 14 дней он обследуются повторно на наличие коронавируса. Если результаты окажутся отрицательными, пациент продолжает свое лечение. Мы перед госпитализацией пациента делаем ПЦР-анализ, и перед операцией за день КТ-легких. Все проходит на бесплатной основе», - отметила спикер.

    Кроме того, главный онколог страны добавила, что пациентам с онкологическими заболеваниями во время пандемии нужно быть предельно осторожными. Так как они находятся в группе риска.

    «Рекомендуем онкобольным пациентам беречь свое здоровье. Носить маски. Соблюдать все меры санитарной безопасности. Воздержаться от мест массового скопления», - добавила Диляра Кайдарова.

    Напомним, ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В Казахстане ежегодно регистрируется около 36 тысяч новых случаев рака.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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