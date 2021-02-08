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    04:44, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Свыше двух тысяч нарушений правил пожарной безопасности выявили в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 2254 нарушения правил пожарной безопасности выявили акмолинские спасатели в ходе акции «Безопасность в каждый дом», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    В рамках акции в Акмолинской области было проведено 10293 подворовых обходов, проинструктировано 27003 человека. При этом было выявлено 2254 нарушения правил пожарной безопасности, из них 191 нарушение - в домах социально уязвимых слоев населения.

    Дополнительно по инициативе ДЧС совместно с местными исполнительными органами в домах социально уязвимых слоев населения установлено 305 датчиков угарного газа и очищено 222 дымохода. Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарных норм.

    «Ежегодно отопительный период на территории Акмолинской области сопровождается пожарами в жилом секторе, основными причинами которых являются несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электрооборудования. За истекший период отопительного сезона 2020-2021 годов на территории Акмолинской области произошло уже 377 пожаров, материальный ущерб от которых составил 47 млн 908 тысяч тенге. В результате пожаров погибло восемь и травмировано три человека», - отметил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.

    В профилактических мероприятиях на добровольной основе участвуют волонтерские организации, негосударственные противопожарные службы и молодежные общественные объединения, а также организации, оказывающие услуги в области пожарной безопасности.

    Теги:
    Безопасность Правоохранительные органы Акмолинская область
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