Свыше двух тысяч нарушений правил пожарной безопасности выявили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 2254 нарушения правил пожарной безопасности выявили акмолинские спасатели в ходе акции «Безопасность в каждый дом», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В рамках акции в Акмолинской области было проведено 10293 подворовых обходов, проинструктировано 27003 человека. При этом было выявлено 2254 нарушения правил пожарной безопасности, из них 191 нарушение - в домах социально уязвимых слоев населения.

Дополнительно по инициативе ДЧС совместно с местными исполнительными органами в домах социально уязвимых слоев населения установлено 305 датчиков угарного газа и очищено 222 дымохода. Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарных норм.

«Ежегодно отопительный период на территории Акмолинской области сопровождается пожарами в жилом секторе, основными причинами которых являются несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электрооборудования. За истекший период отопительного сезона 2020-2021 годов на территории Акмолинской области произошло уже 377 пожаров, материальный ущерб от которых составил 47 млн 908 тысяч тенге. В результате пожаров погибло восемь и травмировано три человека», - отметил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.

В профилактических мероприятиях на добровольной основе участвуют волонтерские организации, негосударственные противопожарные службы и молодежные общественные объединения, а также организации, оказывающие услуги в области пожарной безопасности.