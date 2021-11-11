Свыше двух тысяч нарушений ПДД выявлено в Казахстане в ходе ОПМ «Безопасная дорога»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За первые три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» было выявлено 2237 нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник управления местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При осуществлении надзора за дорожным движением особое внимание уделяется грубым нарушениям правил дорожного движения, влияющих на состояние аварийности, а также работе с пешеходами. За первые три дня проведения ОПМ «Безопасная дорога» сотрудниками Департамента совместно с заинтересованными органами выявлено 2237 нарушений правил дорожного движения. В частности, за управление транспортом в нетрезвом состоянии задержано 24 водителя, за создание аварийной ситуации - 29 нарушений, за выезд на встречную полосу движения – 51, проезд на запрещающий сигнал светофора - 67, нарушение правил перехода проезжей части дороги пешеходами - 369, водворено на штрафстоянку более 100 автомашин», - отметил начальник управления местной полицейской службы.

Также организован автопробег в рамках ОПМ «Безопасная дорога». В автопробеге был задействован транспорт после ДТП с тематическими билбордами. Движение колонны сопровождалось обращением по профилактике аварийности.

«Департамент полиции столицы рекомендует быть предельно внимательными на дорогах, учитывать влияние погодных условий, снижение видимости при осадках, изменение сцепных качеств дорожного полотна в условиях гололеда. С наступлением зимнего периода, при выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении. В сложных дорожных условиях скорость движения автомобиля должна быть безопасной. Согласно правилам дорожного движения, это та скорость, при которой водитель способен избежать столкновения при внезапно изменившейся дорожной ситуации и это далеко не всегда 60 км/ч. В условиях гололеда также необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию до впереди идущей автомашины больше привычной в полтора-два раза», - обратился к горожанам Арман Айтмагамбетов.

Ранее сообщалось, что около 1200 водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии задержали в Нур-Султане с начала года.