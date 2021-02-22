Свыше двух тысяч лунок пробурили на водоемах в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ- На водоемах Восточного Казахстана пробурили более двух тысяч лунок, чтобы рыба дышала, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В ведомстве сообщили, что в рамках исполнения договорных обязательств и рекомендаций научной организации рыбопромысловые предприятия ежегодно проводят мелиоративные работы на водоемах области.

Как рассказали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, рыбохозяйственная мелиорация водных объектов заключается в комплексе мероприятий, направленных на сохранение и увеличение рыбопродуктивности водоемов, улучшение условий обитания и размножения рыбных ресурсов.

С целью предотвращения замора рыбных ресурсов и насыщение воды кислородом проводится аэрация водоемов, в зимний период это бурение лунок и прорубка майн.

​«Работа на водных объектах осуществляется на основании рекомендаций научных организаций. Наука в рекомендациях указывает обоснование целесообразности проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов и прогнозы ожидаемых результатов, предложение о месте, сроках, методах и способах проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов», – отметили в ведомстве.

Проведение таких мероприятий обеспечивает высокую и устойчивую рыбопродуктивность водоемов, осуществляющих рыбохозяйственную мелиорацию. Система мероприятий направлена на улучшение в водоеме физических, химических и гидробиологических условий как для развития в нем ценной ихтиофауны, так и в целях наиболее совершенной его эксплуатации в рыбном хозяйстве.

В Курчумском районе на водохранилище Буктырма, заливе Торанга и дельте реки Кара Ертис была проведена аэрация. Отметим, что на эти участки установлен круглогодичный запрет на лов рыб.​ ​ ​

Мероприятие было проведено с участием волонтеров, местных жителей, рыбаков ТОО «Торе-Тогам», ТОО «Дигам», сотрудников рыбной инспекции и управления природных ресурсов и регулирования природопользования области.

По итогам проведенных работ было пробурено более 2 тысяч лунок. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов области будет продолжена и в дальнейшем

Напомним, что реке Аягоз на днях был зафиксирован замор рыбы.





Фото: инфоцентр ВКО