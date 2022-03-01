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Свыше двух тысяч казахстанцев находятся в стационарах с КВИ

1 Марта 2022 08:47
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Свыше двух тысяч казахстанцев находятся в стационарах с КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815 КВИ+ и 1 076 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В стационарах находится 2 391 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 500 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 193 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов, на аппарате ИВЛ – 45 пациентов.



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