Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Свыше двух тысяч казахстанцев находятся в стационарах с КВИ
1 Марта 2022 08:47
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815 КВИ+ и 1 076 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеСколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией Один регион Казахстана остается в «желтой» зоне Свыше 600 тысяч подростков, беременных и кормящих женщин полностью вакцинировались в РК
В стационарах находится 2 391 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 500 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 193 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов, на аппарате ИВЛ – 45 пациентов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 10 человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
- Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией
- Один регион Казахстана остается в «желтой» зоне
- Свыше 600 тысяч подростков, беременных и кормящих женщин полностью вакцинировались в РК
- Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
- В Казахстане 1 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047