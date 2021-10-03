Свыше двух тысяч фактов мошенничества зарегистрировано с начала года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Основные направления борьбы с мошенниками и профилактики бытового насилия обозначили представители правоохранительных органов Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Под председательством прокурора области Кусаина Игембаева состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В работе приняли участие члены совета, прокуроры городов и районов, руководители правоохранительных, местных исполнительных органов.

Известно, что на фоне мер против пандемии коронавируса и действия ограничений, население стало активно пользоваться интернетом в повседневной жизни. Мошенники разработали различные способы для обмана граждан, всё чаще применяя интернет - коммуникации, системы безналичного платежа и интернет-маркетинг.

«Только за 8 месяцев текущего года в области зарегистрировано свыше 2 тысяч мошенничеств, ущерб от которых составил 1,8 млрд тенге. Это почти четверть (23,5%) ущерба, причиненного всеми уголовными правонарушениями», - сообщили в прокуратуре области.

Профилактическая работа госорганов остается в тени изобилия заманчивых предложений о заработках в интернете, розыгрышей, распродаж и т.п. в социальных сетях, а также услуг посредников по получению госжилья, кредитов, грантов, устройства на работу.

«Требует особого внимания ситуация с финансовыми пирамидами. Только в текущем году выявлено 12 таких фактов, что на 92% больше, чем в прошлом году. При этом количество потерпевших, как правило, исчисляется сотнями. К примеру, Департаментом экономических расследований области расследуется уголовное дело в отношении М., создавшей финансовую пирамиду, маскирующуюся под многоуровневый маркетинг. В настоящее время установлено 333 потерпевших, ущерб которым причинён на сумму 2 млрд тенге», - добавили в прокуратуре.

В целях межведомственного взаимодействия и оперативного обмена информацией решено разработать комплексный план мероприятий по противодействию мошенничествам и организации финансовых пирамид на 2022-2023 годы.

Для качественного раскрытия и расследования уголовных дел этой категории будут созданы специализированные следственно - оперативные группы, с обязательным включением в их состав сотрудников в IT сфере.

Обращено также внимание на необходимость продолжения мер по широкому привлечению общественности и СМИ в профилактическую работу с населением.

Также на заседании рассмотрены проблемы взаимодействия уполномоченных органов в сфере профилактики бытового насилия.

«Около 1000 женщин и детей стали жертвами бытового насилия в текущем году. 18 человек погибли, 40 получили увечья. Основные причины - алкоголизм, безработица, кризисные социально-бытовые отношения. Поэтому одной из мер должна быть адекватная социальная поддержка семей со стороны местных исполнительных органов. Обращено внимание на активную реализацию поручений Президента о принципе «полиция шаговой доступности», где особая роль отведена участковому инспектору», - сообщили прокуроры.

На совете заслушаны доклады руководства Департамента полиции области о принимаемых мерах и проблемах профилактики.

По итогам мероприятия рекомендовано активизировать работу кризисных центров, обеспечить согласованное взаимодействие уполномоченных структур, реализовывать эффективные правовые и практические меры по профилактике и пресечению бытового насилия.