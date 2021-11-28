Свыше двух тысяч дорожных рабочих ежедневно убирают снег в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала зимнего периода из столицы вывезено более 200 тысяч кубометров снега, что равно объему 18 тысяч грузовиков. Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Ежедневно в уборке снега в столице задействовано более 2 тысяч единиц спецтехники и порядка 1900 дорожных рабочих.

Только за прошедший день из города вывезено почти 40 тысяч кубометров снега.

В городе на сегодня действуют 4 снежных полигона, куда вывозится весь снег из столицы. Еще 6 полигонов – в резерве.

«Мы находимся на территории Есильского снежного полигона, который расположен на пересечении улиц Чингиза Айтматова и Улы дала. Его площадь составляет порядка 20 га. На территорию полигона вывозится снег со всего левого берега, района Есиль. По приезду на полигоны водители самосвалов регистрируют свои рейсы путем автоматической отметки. Заезды фиксируются камерами видеонаблюдения, также считываются номера и заполняемость кузова», - рассказал начальник участка Жаксыбек Оразалиев.

Такая же работа проводится и на других снежных полигонах города.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.



