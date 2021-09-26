Свыше двух тысяч деревьев посадили во время субботника в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Республиканской экоинициативы Birge – taza Qazaqstan в столице по поручению руководства города проводится экологический месячник. На еженедельных субботниках вместе с коммунальными службами коллективы госорганов, учреждений и организаций города проводят подготовку к зимнему периоду, убирают мусор и сажают деревья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram акимата столицы.

В очередном субботнике, который состоялся сегодня, 25 сентября приняли участие более семи тысяч горожан, 642 предприятия, организаций и учреждений столицы. В работах были задействованы 88 единиц погрузчиков и 156 единиц грузового транспорта.

«Сегодня в рамках экологического месячника в районе Алматы проводился еженедельный субботник. В нем приняли участие члены совета ветеранов, молодежь, студенты университетов, активные жители города. Мы всех благодарим за участие. В рамках сегодняшнего субботника было высажено 531 дерево. В этом парке уже посадили 1,5 тысячи деревьев. В целом по району Алматы у нас планируется посадка шести тысяч деревьев», - сообщил аким района Алматы Ерлан Бекмурзаев.





Стоит отметить, что в рамках субботника по городу произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2 млн м2, высажено 2064 шт. деревьев. В том числе - ива красная, клен татарский, сосна, береза, дуб, тополь пирамидальный, рябина, ясень.

«Сегодня в рамках акции «Birge – taza Qazaqstan» проводился очередной субботник и посадка деревьев. Волонтеры и участники движения «Жас сарбаз» принимают участие в мероприятиях по озеленению города на постоянной основе, тем самым вносят свой вклад в благоустройство столицы», - отметил волонтер юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Ерасыл Абукенов.

Всего во время коммунального субботника собрано и вывезено на полигон 82,12 тонны отходов, произведено 37 рейсов.

Субботник проводился с соблюдением санитарных норм: масочный режим, социальная дистанция, гигиена рук с надеванием перчаток.