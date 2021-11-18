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Свыше двух тысяч алматинцев получили вакцину от КВИ за рубежом
18 Ноября 2021 20:06
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе брифинга заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева ответила на вопрос журналистов о том, сколько алматинцев получили вакцину за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По словам Светланы Султангазиевой, вакцины за рубежом получили свыше двух тысяч алматинцев.
«Около 2000 наших граждан пришли, чтобы оформить паспорта вакцинации по тем вакцинам, которые они получили за границей. За рубежом они в основном получали вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna», - сообщила спикер.
Ранее сообщалось о том, что 82% зараженных КВИ алматинцев не делали прививки.
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