Свыше двух тонн рыбы выловили браконьеры в ВКО

УСТЬ-КАМЕОНОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 2 тонн рыбы выловили браконьеры в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях недопущения незаконной добычи рыбы в нерестовый период в запретных рыбопромысловых водоемах и особо охраняемых природных территориях Восточного Казахстана с 16 апреля по 30 мая было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест-2021».

«Подразделениями природоохранной полиции с целью сохранения рыбных ресурсов ежедневно проводились рейдовые мероприятия, в результате которых выявлено 316 правонарушений. В ходе ОПМ установлено, что браконьеры выловили свыше двух тонн рыбы, а нанесенный ущерб государству составил более трех миллионов тенге. К административной ответственности привлечено почти 300 нарушителей», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Так, по ст.383 ч.3 «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных» КоАП РК 9 материалов направлено в суд, по ст. 389 «Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов» КоАП РК – 6 материалов, по ст. 335 «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК – 7.

Один из случаев браконьерства произошел 19 мая на берегу Бухтарминского водохранилища. Сотрудниками отдела природоохранной полиции были задержаны двое жителей поселка Октябрьский. При проверке у них на автомашине Mitsubishi, принадлежащей одному из задержанных, обнаружена алюминиевая моторная лодка и 179 кг рыбы рипус. Ущерб государству составил около 900 тысяч тенге.

По факту начато досудебное расследование по ст.335 ч.1 УК РК. По данным правоохранителей, конфискованная рыба сдается в специальный пункт приема, а полученный от продажи доход перечисляется в казну государства.



С мест незаконного рыболовства изъято 56 орудий ловли (синтетические сети, острога, косынка и т.п.). Всего изъято 3760 метров сетей.